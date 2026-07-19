В Иране заявили о планах США начать наземное вторжение в страну с трех направлений

Соединенные Штаты Америки могут предпринять попытку наземного вторжения в Иран с южного, западного и восточного направлений после установления контроля над Ормузским проливом. Соответствующее заявление сделал иранский парламентарий Аббас Папизаде в интервью информационному агентству Isna.

По словам депутата, рассматриваемый Вашингтоном сценарий предполагает первоочередной захват контроля над Ормузским проливом для обеспечения бесперебойного транзита нефти на американский рынок и в государства-союзники. Вслед за этим планируется масштабное наземное наступление с трех сторон с нанесением ударов практически по всем провинциям Ирана. Папизаде подчеркнул, что Тегерану необходимо пересмотреть военную доктрину, сменив ее с оборонительной на наступательную, и начать наносить удары по инфраструктуре противника.

Ранее, 13 июля, президент США Дональд Трамп объявил о планах взять Ормузский пролив под контроль американских сил, в то время как военно-морские силы КСИР заявили о закрытии пролива до прекращения иностранного вмешательства, после чего США объявили о возобновлении морской блокады. Обострение произошло вопреки подписанному 18 июня меморандуму о взаимопонимании, который предусматривал прекращение огня и разблокировку пролива, однако уже в конце июня стороны возобновили взаимные удары.

Источник: Oxu.az