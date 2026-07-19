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Лионель Месси досрочно гарантировал себе «Золотой мяч» ЧМ-2026

First News Media17:56 - Сегодня
Лионель Месси досрочно гарантировал себе «Золотой мяч» ЧМ-2026

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси получит «Золотой мяч» чемпионата мира 2026 года вне зависимости от исхода финального поединка.

В пятницу, 17 июля, состоялось официальное заседание комитета Международной федерации футбола (ФИФА) по индивидуальным наградам. В ходе встречи члены комитета приняли решение признать 39-летнего аргентинского форварда лучшим игроком текущего мирового первенства.

В рамках проведения ЧМ-2026 Месси принял участие в семи матчах, в которых сумел забить восемь голов и отдать четыре результативные передачи.

Финальная встреча турнира, в которой встретятся сборные Испании и Аргентины, запланирована на воскресенье, 19 июля. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по бакинскому времени.

Источник: The Touchline

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