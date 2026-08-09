Азербайджанские дзюдоисты завоевали 7 медалей на Кубке Европы

В столице Северной Македонии Скопье завершился Кубок Европы по дзюдо среди молодежи.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Федерации дзюдо Азербайджана.

Отмечается, что в последний день турнира сборная Азербайджана завоевала 2 золотые и 4 бронзовые медали.

Хадиджа Гадашова (до 57 кг) и Давуд Намазлы (до 100 кг), одержав победы над всеми соперниками, стали победителями турнира.

Наргиз Ахмедова и Гюльгяз Мусаева (обе — до 48 кг), Айтен Вердиева (до 57 кг) и Джанполад Алиев (до 100 кг) завоевали бронзовые медали.

Напомним, что в первый день соревнований бронзовую медаль также завоевала Нильгюн Рзаева (до 63 кг).

Таким образом, сборная Азербайджана завершила Кубок Европы, в котором приняли участие представители 33 стран, на третьем месте в командном зачете с 7 медалями — 2 золотыми и 5 бронзовыми.