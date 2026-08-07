Корейскую футбольную ассоциацию обвинили в оплате интим-услуг иностранным арбитрам

Южнокорейский телеканал JTBC сообщил о данных аудита Министерства культуры, согласно которым Корейская футбольная ассоциация (KFA) в 2011–2012 годах могла оплачивать иностранным футбольным судьям услуги интимного характера.

По данным расследования, речь идет как минимум о семи матчах национальной сборной, включая встречи в рамках отбора на чемпионат мира 2014 года и Олимпиаду-2012.

Утверждается, что корпоративные карты федерации использовались для оплаты посещений массажных салонов в Сеуле, Чханвоне и Ульсане. Суммы операций варьировались от 198 тыс. до 760 тыс. вон. Среди указанных платежей — расходы в день матча с Кувейтом на сумму 500 тыс. вон и перед игрой с Оманом — 760 тыс. вон.

При этом JTBC отмечает, что сборная Южной Кореи в этих матчах не потерпела ни одного поражения: команда одержала пять побед и дважды сыграла вничью. Данных о том, что подобные услуги могли повлиять на решения арбитров, не представлено.

Бывшие сотрудники KFA заявили, что в тот период такая практика якобы считалась распространенной, а некоторые судьи сами просили организовать подобные услуги.

В футбольной ассоциации подчеркнули, что речь идет о событиях 15-летней давности, и заявили, что с 2013 года действует система контроля расходов, исключающая оплату подобных услуг с корпоративных счетов.