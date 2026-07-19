Анкара обвинила Афины в систематическом ограничении прав турецкого меньшинства
Турция решительно осудила решение Греции закрыть еще восемь начальных школ, принадлежащих турецкому меньшинству Западной Фракии.
Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Турции Онджу Кечели в публикации на своей странице в социальной сети X.
По его словам, после принятия Грецией данного решения, обоснованного малым количеством учащихся, число начальных школ турецкого меньшинства сократилось до 76. Кечели также отметил, что при приеме в первый класс турецкой начальной школы № 1 в Ксанти были созданы новые препятствия, назвав это очередным примером систематического ограничения права на образование турецкого меньшинства Западной Фракии.
Официальный представитель МИД подчеркнул, что подобные решения и действия носят характер нарушения положений Лозаннского мирного договора. По его словам, Греция уклоняется от исполнения решений международных судебных инстанций, констатирующих нарушения прав турецкого меньшинства Западной Фракии, а также рекомендаций ведущих европейских институтов. Кечели призвал Афины действовать в соответствии со своими международными обязательствами в области защиты прав меньшинств и основных прав человека, добавив, что Турция и впредь будет решительно поддерживать защиту прав и интересов соотечественников.
Источник: Report