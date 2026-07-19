Наводнение в Нью-Йорке привело к отмене авиарейсов и блокировке дорог - ВИДЕО

В Нью-Йорке и соседних районах произошли серьезные наводнения, вызванные сильными ливнями и грозами, которые обрушились на регион после нескольких дней смога от лесных пожаров в Канаде.

Непогода привела к масштабным сбоям в работе транспортной системы и подтоплению жилых помещений.

Предупреждения о внезапных наводнениях были объявлены во всех пяти боро Нью-Йорка, а также в нескольких округах соседнего штата Нью-Джерси. Наиболее интенсивные осадки были зафиксированы в Нижнем Манхэттене, западной части Бруклина и в Квинсе.

В результате удара стихии оказались затоплены станции метрополитена, заблокированы ключевые автомобильные магистрали, а также отменены десятки авиарейсов. На ряде городских улиц уровень воды поднялся жителям по пояс. Городские службы призвали обитателей подвальных квартир временно переместиться на более высокие этажи зданий. К настоящему моменту в пострадавших районах проводятся спасательные операции на воде.