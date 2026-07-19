В Товузском районе после удара молнии сгорел дом, 10 человек отравились дымом

В частном доме в селе Юхары Ойсюзлю Товузского района произошел пожар, в результате которого 10 человек отравились дымом. Возгорание случилось в двухэтажном жилом доме, принадлежащем местному жителю Ильхаму Ахмедову.

По предварительной версии, причиной инцидента стал удар молнии, который спровоцировал короткое замыкание в электропроводке на первом этаже здания. В момент начала пожара внутри помещений никого не было. Прибывшие к месту происшествия пожарные расчеты Министерства по чрезвычайным ситуациям ликвидировали огонь, предотвратив его перекидывание на близлежащие территории. В результате пожара на первом этаже полностью сгорели гостиная и кухня, а также находившееся там имущество и бытовая техника.

В ликвидации возгорания принимали участие соседи погорельцев. В процессе тушения около 10 человек получили отравление продуктами горения, после чего их доставили в отделение скорой медицинской помощи Товузской центральной районной больницы. Пострадавшим гражданам оказали всю необходимую медицинскую помощь и отпустили домой. На данный момент точные причины ЧП устанавливаются, расследованием занимаются сотрудники Товузского районного отдела полиции.