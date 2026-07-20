США усиливают группировку авиации на Ближнем Востоке

США приняли решение перебросить дополнительные истребители F-16 и F-35 из Европы на Ближний Восток.

Как передает The New York Times, об этом изданию сообщили американские официальные лица.

По их словам, истребители F-16 ВВС США, находившиеся в Германии, а также малозаметные F-35, размещенные в Великобритании, уже направлены в регион. Кроме того, США перебрасывают дополнительные самолеты-заправщики.

Как отмечает газета, эти меры являются еще одним признаком того, что администрация президента США Дональда Трампа может в ближайшее время усилить удары по Ирану.

При этом пока не уточняется, где именно будут базироваться дополнительные боевые самолеты. Ожидается, что часть американских самолетов-заправщиков будет размещена на авиабазах в Израиле.

Напомним, США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане. Однако в ночь на 8 июля США возобновили масштабные удары по Ирану, обвинив Тегеран в нарушении условий достигнутых договоренностей в части, касающейся Ормузского пролива.