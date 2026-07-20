В Губе изъято 7 килограммов марихуаны.

Как сообщает 1news.az, в результате очередных оперативных мероприятий по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, проведенных сотрудниками Губинского районного отдела полиции, был задержан подозреваемый в данном деянии ранее судимый 52-летний Шемшир Амирасланов. При личном досмотре у него было обнаружено и изъято 7 килограммов марихуаны.

По факту возбуждено уголовное дело. Решением суда в отношении Ш. Амирасланова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование продолжается.