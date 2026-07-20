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Эрдоган поздравил сборную Испании с победой на ЧМ по футболу

First News Media12:10 - Сегодня
Эрдоган поздравил сборную Испании с победой на ЧМ по футболу

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил национальную сборную Испании, которая стала чемпионом мира по футболу 2026 года, обыграв в финальном матче сборную Аргентины со счетом 1:0.

«От всей души поздравляю национальную сборную Испании, ставшую чемпионом мира по футболу 2026 года, и от имени моей страны и моего народа передаю дружественному народу Испании самые искренние приветствия и наилучшие пожелания», — написал глава государства в соцсети турецкой компании NSocial.

Сборная Испании стала чемпионом мира по футболу 2026 года, победив в финале сборную Аргентины со счетом 1:0 в дополнительное время. Встреча, состоявшаяся на стадионе «Нью-Джерси», завершилась в основное время без забитых мячей. Победу и чемпионский титул Испании принес гол Феррана Торреса на 106-й минуте.

Для сборной Испании этот титул стал вторым в истории после победы на чемпионате мира 2010 года.

Источник: Anadolu

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