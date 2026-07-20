После скандального видео, мужа певицы Хатиры Ислам вызвали в полицию и оштрафовали - ВИДЕО

Расследованы кадры, распространенные в соцсетях: правонарушению дана правовая оценка.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Oxu.az, были изучены кадры, на которых певица Хатира Ислам и ее супруг Фахраддин Мусазаде опасным образом управляют скутером.

В Управлении Государственной дорожной полиции города Баку сообщили, что Ф. Мусазаде был вызван в орган полиции. В отношении него выписан штраф в соответствии со статьей 338.4-1.8 (перевозка пассажиров лицами, управляющими малогабаритными электрическими транспортными средствами) Кодекса об административных проступках, а также проведена профилактическая беседа и доведена важность строгого соблюдения правил дорожного движения:

«В очередной раз призываем лиц, использующих малогабаритные электрические транспортные средства, воздерживаться от действий, подвергающих опасности жизнь и здоровье их самих и других участников движения, а также строго соблюдать требования законодательства».