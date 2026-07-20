Президент Аргентины объявил о выходном в стране после поражения в финале ЧМ

Президент Аргентины Хавьер Милей сообщил, что готов объявить национальный выходной, если игроки сборной захотят отметить результаты, достигнутые на чемпионате мира по футболу, вместе с аргентинцами.

"В связи с широким интересом к празднованиям по случаю достигнутого сборной Аргентины, сообщаю населению, что в зависимости от решения, которое примут игроки и тренерский штаб относительно дня торжеств, этот день будет объявлен национальным выходным", - написал он в соцсети X.