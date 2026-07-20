Минобороны Армении показало учения с применением французской Caesar - видео

Министр обороны Армении Сурен Папикян опубликовал видео учений с применением 155-миллиметровой французской самоходной артиллерийской установки Caesar, которая в Армении получила название "Арамазд".

В июне 2024 г. стало известно, что Ереван и Париж подписали контракт на поставку 36 таких установок.

"Подготовка военнослужащих армии Республики Армения на 155-мм самоходных артиллерийских установках "Арамазд", - написал в комментарии к видео Папикян.

Правительство Армении развивает активное сотрудничество с Францией в оборонной сфере.

Ереван начал получать военную помощь от Парижа в 2023 году. Первая партия бронеавтомобилей для армянской армии была доставлена в республику через Грузию. В конце октября 2023 года занимавший тогда пост министра обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил, что Париж намерен продать Армении три радиолокационные системы Ground Master 200 (GM200), а также планируется подписание письма о намерениях с производителем ракетных систем MBDA относительно ПЗРК Mistral.

Источник: Sputnik Армения