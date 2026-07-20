Власти Кыргызстана пригрозили арестами за критику в соцсетях

Пресс-секретарь президента Кыргызстана Дайырбек Орунбеков пригрозил гражданам страны арестами за критику властей и антикитайские посты в социальных сетях.

Его слова приводит Vesti.kg.

По его словам, в стране есть политики, которые мечтают стать президентом и через фейковые аккаунты «очерняют власть, утверждают, что «китайцы заполонили страну», «земли продаются», «внешний долг растет». В качестве примера таких политиков он привел бывшего депутата Адахана Мадумарова, экс-президента Алмазбека Атамбаева и экс-министра Камчыбека Ташиева.

«Когда авторов постов выявят и посадят, родственники начнут жаловаться, что их сыновей и дочерей допросили или задержали незаконно. Если не прекратите нагнетать, будете задержаны вместе с руководителями», — сказал Орунбеков.

Ситуационный центр администрации президента выявляет аккаунты, пытающиеся провоцировать общество, устанавливает их связи, добавил он.