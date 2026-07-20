КСИР заявил о помощи иорданцев при ударах по базам США

Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) утверждает, что иорданцы предоставляли данные о базах США для нанесения Тегераном ударов.

Ранее КСИР сообщил, что иранские военные нанесли удары баллистическими ракетами по самолетам Вооруженных сил США C-17 и P-8 в аэропорту Акабы на юге Иордании.

"Благодарим вас за искреннее сотрудничество и достоверную информацию - это позволило нашим военным точно определить цель и поразить двадцать ангары в местах дислокации сил США на базе Аль-Азрак и ликвидировать десятки американских военных", - говорится в сообщении пресс-службы КСИР.

Президент США Дональд Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.

Источник: РИА Новости