В Азербайджане планируют внедрить гибкие модели рабочего времени

В Азербайджане планируется создание гибких моделей рабочего времени на основе международного опыта.

Как сообщает 1news.az, данный вопрос отражен в утвержденном президентом Ильхамом Алиевым "Плане мероприятий по реализации Стратегии занятости на 2026-2030 годы".

Согласно Плану, в указанный период должны быть подготовлены и представлены соответствующим органам проекты нормативно-правовых актов о применении гибких моделей рабочего времени.

Реализация программы поручена Министерству труда и социальной защиты населения.