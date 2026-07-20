Выжившего альпиниста и тело его 11-летнего сына эвакуировали со склона Эльбруса - ВИДЕО
Отца и тело его 11-летнего сына эвакуировали с Эльбруса.
Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Спасатели обнаружили погибшего 11-летнего мальчика и его травмированного отца на восточном склоне горы Эльбрус на высоте около 4200 метров. Из-за наступления темноты спасательную операцию пришлось отложить до понедельника, 20 июля.
Сегодня 40-летнего мужчину с травмами передали медикам. Поисково-спасательные работы на самой высокой горе России и Европы завершились. Проводится проверка.
Источник: Lenta.ru
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