Трагедия на Эльбрусе: 11-летний школьник погиб при обрыве страховочного троса - ВИДЕО

11-летний школьник погиб во время спуска с восточной вершины Эльбруса. По предварительным данным, у мальчика и его отца оборвался страховочный трос.

40-летний Роман М. и его сын Платон родом из Донецка, однако в последние годы они проживали в поселке Рыздвяный Ставропольского края. Годом ранее они уже совершали подъем на Эльбрус — тогда после ночевки в ущелье Адыл-Су они почти добрались до западной вершины, но повернули назад за 300 метров до цели из-за ухудшения самочувствия ребенка. В ходе той поездки они подняли флаг школы мальчика на станции Гарабаши, за что позже получили благодарность от руководства учебного заведения.

В этот раз их восхождение также длилось несколько дней. Они успешно добрались до цели и начали спускаться, когда, по предварительной версии, произошел обрыв страховочного троса. Ребенок скончался на месте от полученных травм. Мужчина выжил, получил переломы ребер и коленей, но сумел самостоятельно вызвать помощь.

Источник: Mash