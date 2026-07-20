В Азербайджане обновят программы высшего и среднего специального образования

В Азербайджане будет проведено обновление программ высшего и среднего специального образования в соответствии с требованиями рынка труда.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, это нашло отражение в «Плане мероприятий по реализации Стратегии занятости на 2026–2030 годы», утвержденном Распоряжением Президента Ильхама Алиева.

Согласно Плану мероприятий, основным исполнителем проекта выступает Министерство науки и образования, а в качестве соисполнителей — профильные государственные структуры. Реализация данных мер охватит 2026–2030 годы.

Согласно документу, на начальном этапе будут определены образовательные программы высшего и среднего специального образования, нуждающиеся в обновлении. Вслед за этим данные программы будут модернизированы с учетом текущих и перспективных требований рынка труда.