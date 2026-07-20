Сержа Саргсяна отдают под суд за продажу крепости в Гюмри

Следственный комитет Армении завершил предварительное следствие по делу против бывшего министра обороны и экс-президента страны Сержа Саргсяна, сообщает NEWS.am.

Его обвиняют в незаконном отчуждении историко-культурного памятника «Черная крепость» в Гюмри. По данным СК, в мае 2005 года Саргсян организовал прямую продажу крепости (626,45 кв. м) и участка в 0,7 га частному лицу всего за 22,9 млн драмов.

В результате государство потеряло право собственности на объект республиканского значения. Из-за сделки крепость не смогли включить в список защищенных государством и не подлежащих отчуждению памятников. В отношении Саргсяна возбуждено уголовное преследование по п. 5 ч. 2 ст. 441 УК Армении. Дело с обвинительным заключением направлено прокурору.