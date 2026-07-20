ХАМАС избрал Халиля аль-Хайю новым лидером движения

Лидер палестинского радикального движения ХАМАС Халиль аль-Хайя избран новым главой политбюро движения.

Об этом говорится в заявлении ХАМАС, опубликованном в официальном Telegram-канале.

"ХАМАС объявляет об избрании Халиля аль-Хайю главой политического бюро движения", — говорится в тексте. 18 июля телеканал Al Hadath со ссылкой на источники сообщил, что в ХАМАС состоялось голосование по избранию нового главы политбюро.

Руководящая должность в ХАМАС оставалась вакантной после убийства Яхьи Синвара в октябре 2024 года в результате израильского удара по жилому дому в городе Рафах на юге палестинского анклава. Синвар сменил на посту Исмаила Ханию, погибшего в результате израильской атаки на его резиденцию в Тегеране в июле 2024 года. После гибели Синвара функции главы политбюро фактически выполняет руководящий совет.