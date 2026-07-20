В Азербайджане государство будет оплачивать 70% стоимости услуг частных детсадов

Механизм государственно-частного партнерства (ГЧП) с привлечением родителей сократит очереди в государственные дошкольные образовательные учреждения (детские сады).

Как сообщает Report, об этом заявила заместитель директора Государственного агентства по дошкольному и общему образованию (MÜTDA) Вафа Ягублу.

По ее словам, в прошлом учебном году более 86 тысяч пятилетних детей были привлечены к подготовке к школе.

«Более 24 тысяч детей были охвачены дошкольной подготовкой в общинных группах. Благодаря ГЧП с участием родителей в 2025-2026 учебном году более 4 тысяч детей смогли воспользоваться данным финансированием. В июне 2026-го указом президента Азербайджана была утверждена модель финансирования, основанная на принципах родительско-частного государственного партнерства, а Кабинет министров уже утвердил регламент данной модели», - пояснила В.Ягублу.

Она сообщила, что утвержденные правила четко определяют обязательства каждой из сторон - как государства, так и частного дошкольного образовательного учреждения, а также родителя и его ребенка: «Многие семьи смогут воспользоваться этой возможностью. С одной стороны, это сократит число детей, ожидающих места в государственных дошкольных учреждениях, и обеспечит большему числу детей доступ к дошкольному образованию. С другой стороны, это позволит развивать частный сектор, раскрыть потенциал частных учреждений и создать новые рабочие места.

Представитель MÜTDA отметила, государство будет финансировать 70% стоимости услуг, предоставляемых частными дошкольными образовательными учреждениями.

«Финансовая поддержка будет предоставляться при условии, что ее размер не превышает 350 манатов в Баку и 250 манатов в регионах. Выделяемые средства покроют значительную часть расходов на услуги. Мы считаем, что многие семьи смогут воспользоваться этой возможностью», - резюмировала она.