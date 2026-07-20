В Испании при праздновании победы в ЧМ два человека погибли, более 80 человек пострадали

Свыше 80 человек пострадали во время празднования в Испании победы в чемпионате мира по футболу. Об этом сообщило агентство EFE.

По его информации, также сообщается как минимум о 12 задержанных, из которых 7 — в Мадриде. Кроме того, два человека погибли, в том числе 13-летний подросток.

19 июля в Ист-Ратерфорде (США, штат Нью-Джерси) состоялся финальный матч чемпионата с участием команд Аргентины и Испании. Испанцы выиграли со счетом 1:0 в дополнительное время.