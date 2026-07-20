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«На все 100%»: Новый премьер Британии пообещал поддерживать Украину

First News Media17:14 - Сегодня
«На все 100%»: Новый премьер Британии пообещал поддерживать Украину

Новый премьер-министр Великобритании Энди Бернэм обещал сохранить непоколебимую поддержку Украины.

"Никаких изменений нет", - сказал Бернэм в интервью телеканалу Sky News, обещав уже 20 июля провести телефонный разговор с Владимиром Зеленским. "Я буду поддерживать его на все 100% - так же, как это делал Кир Стармер", - заверил Бернэм.

По его словам, у Зеленского "не останется ни малейших сомнений в том, что поддержка Великобритании остается непоколебимой и твердой". "Мы будем рядом с ним, и лично я также буду рядом с ним", - пообещал новый глава правительства. Интервью было записано за несколько часов до вступления в должность.

Уже сменив Стармера, в своей первой речи Бернэм полностью обошел вопросы поддержки Украины и внешней политики, однако обещал продолжать курс предыдущего правительства на милитаризацию.

Источник: ТАСС

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