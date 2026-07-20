Кража почти на 20 тысяч манатов: в Гарадаге полиция задержала серийных воров

В Гарадагском районе задержан 33-летний О. Ибрагимов, подозреваемый в краже 19 800 манатов из автомобиля марки Hyundai.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Министерстве внутренних дел (МВД).

Отмечается, что, помимо этого, перед одним из торговых центров, расположенных на территории района, были похищены различные игрушки на сумму 780 манатов. В результате мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, по подозрению в совершении кражи были установлены и задержаны работники данного торгового центра - 35-летний Т. Байрамов и 54-летний Р. Мамедов.

По данным фактам проводятся расследования.