В Азербайджане будет создано 6 региональных центров профподготовки

Сеть центров профессиональной подготовки в Азербайджане будет расширена в соответствии с приоритетами экономического развития регионов.

Это отражено в «Плане мероприятий по реализации Стратегии занятости на 2026-2030 годы», утвержденном Распоряжением Президента Ильхама Алиева.

Согласно документу, в 2026-2030 годах Министерство труда и социальной защиты населения совместно с местными органами исполнительной власти примет меры по созданию центров профессиональной подготовки в регионах.

На начальном этапе будут определены регионы для создания центров профессиональной подготовки. На следующем этапе будет создано 6 региональных центров профподготовки.