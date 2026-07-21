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В Азербайджане начинается выбор специализаций в магистратуру

Фаига Мамедова10:04 - Сегодня
В Азербайджане начинается выбор специализаций в магистратуру

Начинается выбор специализаций для поступления в магистратуру высших учебных заведений.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ).

К выбору специализаций допускаются бакалавры, выполнившие конкурсные условия и получившие право на участие в нем по результатам приемных экзаменов (а по некоторым программам - также экзамена по выявлению способностей), прошедших 15 февраля, 17 мая и 14 июня 2026 года.

Для участия в конкурсе по приему в магистратуру ВУЗов указанные бакалавры должны пройти процедуру выбора специализаций в режиме онлайн до 23:59 26 июля. Бакалавры по своему усмотрению могут участвовать в выборе специализаций и конкурсе на основе результата (набранного балла), полученного в любой из попыток сдачи экзамена.

В период проведения выбора специализаций бакалавр выбирает до 20 кодов специализаций, соответствующих его оконченной специальности и личным preference / предпочтениям, вносит их в желаемой последовательности в «Электронное заявление бакалавра о выборе специализации» и подтверждает его. Выбранные бакалавром специализации должны соответствовать его праву выбора и оконченной специальности бакалавриата (а для некоторых специализаций — также требованиям к иностранному языку) согласно таблице выбора (список специализаций, по которым проводится прием, и распределение мест по программам представлены в 4-м номере журнала «Magistr»).

Приобрести журнал можно в административном здании ГЭЦ (г. Баку, Насиминский район, ул. Академика Гасана Алиева, 299), в пункте продажи «Абитуриент» (г. Баку, Низаминский район, ул. Давуда Аслана, 2А), а также в книжных магазинах. Кроме того, журнал можно заказать на сайте www.abiturient.az и через приложение Wolt: https://abiturient.az/wolt

С электронной версией (в формате PDF) 4-го номера журнала «Magistr» можно ознакомиться на сайте www.abiturient.az.

К конкурсу будут допущены только те бакалавры, которые выбрали и подтвердили специализации в «Электронном заявлении бакалавра о выборе специализации».

 

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