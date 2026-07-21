В Азербайджане с начала года родилось 48 тройняшек

В Азербайджане в январе-мае 2026 года зарегистрировано 34 056 новорожденных.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, по сравнению с аналогичным периодом 2025 года показатель рождаемости на 1 000 человек населения снизился с 9,2 до 8,0.

Среди новорожденных 53,5% составили мальчики, 46,5% - девочки. Из них 1184 - двойни, 48 - тройни.

В отчетном периоде в стране зарегистрировано 25 511 случаев смерти. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель смертности на 1 000 человек населения вырос с 5,9 до 6,0.