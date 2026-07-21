 Azerbaijan Airlines пополнила свой флот четвертым самолетом с начала года - ФОТО - ВИДЕО | 1news.az | Новости
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Azerbaijan Airlines пополнила свой флот четвертым самолетом с начала года - ФОТО - ВИДЕО

First News Media11:55 - Сегодня
Azerbaijan Airlines пополнила свой флот четвертым самолетом с начала года - ФОТО - ВИДЕО

Azerbaijan Airlines, входящая в AZCON Holding, пополнила свой флот очередным самолетом Airbus A320neo.

Это уже четвертое воздушное судно, поступившее в парк авиакомпании в 2026 году. С вводом нового самолета общее количество воздушных судов, эксплуатируемых в парке Azerbaijan Airlines, достигло 30.

Как сообщили 1news.az в AZAL, ввод в эксплуатацию Airbus A320neo стал очередным этапом программы Azerbaijan Airlines по обновлению флота за счет воздушных судов нового поколения. Такой подход способствует повышению операционной гибкости авиакомпании, более эффективному удовлетворению растущего пассажирского спроса и дальнейшему развитию маршрутной сети.

Самолет оснащен салоном Airspace, увеличенными багажными полками, высокоскоростным Wi-Fi, индивидуальными мониторами в бизнес-классе и двигателями нового поколения. Это обеспечивает пассажирам более высокий уровень комфорта, а также позволяет снизить расход топлива и объем выбросов углерода.

В первом полугодии нынешнего года Azerbaijan Airlines пополнила свой флот двумя самолетами Airbus A320neo и одним Airbus A321neo. До конца 2026 года национальный авиаперевозчик Азербайджана планирует принять рекордное количество новых воздушных судов. В рамках этой программы авиакомпания поэтапно вводит в эксплуатацию самолеты нового поколения Airbus и ставит целью увеличить парк до 50 воздушных судов к 2032 году.

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