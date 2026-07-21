В Турции обсуждают переход к полупрезидентской форме правления

Правящая в Турции Партия справедливости и развития в рамках планируемых конституционных реформ обсуждает вопрос перехода республики к полупрезидентской форме правления.

С таким утверждением выступила газета Ekonomim.

Целесообразность перехода к смешанной системе, сочетающей черты президентской и парламентской республики, мотивируется необходимостью укрепления парламента и обеспечения в нем большинства правящей партии. В рамках реформ, в частности, предлагается перейти к одномандатной избирательной системе. По информации Ekonomim, этот вопрос поднимался представителями Турецкого фонда демократии на недавней встрече с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Власти пока не прокомментировали публикацию газеты, сам Эрдоган ранее неоднократно заявлял, что считает бесполезной полемику о возможности возвращения республики от президентской формы правления к парламентской.

Турция перешла к президентской системе в 2018 году после принятия конституционных поправок на общенациональном референдуме в 2017 году.

Источник: ТАСС