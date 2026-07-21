Гибкий график в Азербайджане: список сфер и категорий работников

В «Плане мероприятий по реализации Стратегии занятости Азербайджанской Республики на 2026-2030 годы» предусматривается формирование в нашей стране модели режима гибкого рабочего времени на основе международного опыта.

Согласно международному опыту Международной организации труда (МОТ) и других передовых практик, режим гибкого рабочего времени – это форма организации труда, дающая работнику возможность свободно выбирать время начала и окончания рабочего дня в определенных рамках при условии сохранения установленной общей нормы рабочего времени (40 часов в неделю). Эта модель служит повышению оперативности в трудовых отношениях, обеспечению баланса между работой и личной жизнью, а также повышению производительности труда.

Об этом на запрос АЗЕРТАДЖ ответили в отделе по связям с общественностью Министерства труда и социальной защиты населения.

Было отмечено, что в международной практике режим гибкого рабочего времени обычно применяется на основе принципов основного (обязательного) рабочего времени, гибких интервалов прихода и ухода (например, 06:00-10:00, 15:00-20:00) и неизменности соблюдения общей нормы рабочего времени. Наряду с этим, конкретные рамки рабочего времени и механизмы применения определяются с учетом национального законодательства и особенностей рынка труда каждой страны.

Данный режим работы считается наиболее благоприятным в таких сферах, как информационные технологии, финансы, образование, административные и аналитические направления государственного управления, а также для родителей, имеющих малолетних детей, лиц с инвалидностью, обучающихся, а также сотрудников, работающих в дистанционной или гибридной форме. В сферах с непрерывной деятельностью применение режима гибкого рабочего времени осуществляется на основе специальных механизмов регулирования.

В соответствии с индикаторами результатов, предусмотренными в упомянутом Плане мероприятий в направлении применения режима гибкого рабочего времени в нашей стране, в течение 2026-2030 годов предусматривается изучение международного опыта, проведение правового и институционального анализов, подготовка и поэтапное применение проектов соответствующих нормативно-правовых актов.