Телеканал AnewZ в своем репортаже поднимает острый вопрос: «Что происходит, когда культурное наследие уничтожается, но международные инспекторы так и не приезжают?»

Авторы материала напоминают, что на протяжении многих лет Азербайджан призывал ЮНЕСКО обследовать поврежденные памятники культуры на территориях, находившихся под контролем Армении, однако ни одна всесторонняя миссия так и не была развернута. Как отмечает телеканал, попытки направить экспертов после войны 2020 года также зашли в тупик, заставляя задуматься, почему международный мониторинг провалился как до начала боевых действий, так и после их завершения.

Ссылаясь на официальные азербайджанские данные, AnewZ указывает на колоссальные масштабы разрушений, когда одни объекты были превращены в руины, а другие лишились камней, надписей и артефактов. Журналисты подчеркивают, что Баку неоднократно запрашивал оценочную миссию, в то время как «ЮНЕСКО утверждала, что для получения доступа требуется согласие заинтересованных сторон». Результатом этого стало отсутствие инспекторов, полной инвентаризации и независимой международной оценки на тот момент. Кроме того, в репортаже отмечается, что утверждения об изменении надписей на памятниках Кавказской Албании «остаются спорными и не подтвержденными ЮНЕСКО».

Ситуация не сдвинулась с мертвой точки и после войны 2020 года, когда организация предложила направить независимую техническую миссию в рамках Гаагской конвенции 1954 года. Телеканал поясняет, что Азербайджан не выступал против инспекции, но настаивал на согласовании маршрута, списка объектов и терминологии. В частности, «Баку возражал против названия «миссия в Карабах» и предложил вариант «миссия в Карабахский регион Азербайджана», однако в ЮНЕСКО не приняли эту формулировку. К этому добавились разногласия вокруг того, какие именно христианские и мусульманские памятники должны быть обследованы, из-за чего соглашение так и не было достигнуто, а сама миссия оказалась заблокирована.

Со временем спор перерос рамки охраны памятников. AnewZ обращает внимание на звучавшие со стороны азербайджанских официальных лиц и медиаресурсов обвинения в политическом влиянии на технические решения организации, ограничениях на сотрудничество с Баку и давлении внутри структур ЮНЕСКО. Авторы репортажа признают, что это серьезные заявления, требующие документальных доказательств и детального ответа со стороны самой ЮНЕСКО и ее бывших чиновников. Тем не менее телеканал констатирует очевидный факт: доверие между сторонами было полностью подорвано, и спор сместился в плоскость того, «кто именно определяет полномочия миссии, выбирает объекты и формирует итоговый отчет».

Резюмируя опыт ЮНЕСКО в других зонах конфликтов - от Мали до Украины, - телеканал задается тремя ключевыми вопросами: использовала ли организация все доступные инструменты для получения доступа до 2020 года, были ли послевоенные условия достаточно широкими для оценки ущерба и почему стороны до сих пор не пришли к единому знаменателю. Констатируя, что памятники повреждены, а инспекторы так и не приехали, AnewZ делает вывод, что «без согласованного международного отчета культурное наследие превратилось в еще один фронт конфликта».