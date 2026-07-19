Здание посольства Азербайджана в Киеве повреждено в результате ракетного удара - ФОТО

В результате массированных ракетных ударов, нанесенных российской армией по Киеву в ночь на 19 июля, повреждено административное здание посольства Азербайджана в Украине.

Ракета упала в 200–250 метрах от здания дипломатической миссии — возле станции метро "Лукьяновская".

Вследствие мощной ударной волны в помещениях посольства выбило стекла, а на потолках появились трещины. Отмечается, что среди сотрудников дипмиссии пострадавших нет.

Стоит добавить, что с начала военных действий административное здание посольства Азербайджана в Украине уже неоднократно получало различные повреждения в результате воздушных атак на украинскую столицу.

Источник: АЗЕРТАДЖ