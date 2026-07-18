Алеся Бацман: Украине нужно перенимать опыт Азербайджана по восстановлению территорий - ВИДЕО

Очень многое из того, что делает Азербайджан под руководством Президента Ильхама Алиева, Украине просто надо брать и перенимать, адаптируя к нашим реалиям

Об этом главный редактор украинского интернет-издания "ГОРДОН" Алеся Бацман сказала в интервью журналисту Василию Голованову по итогам своей поездки в Карабах и участии в Шушинском глобальном медиафоруме.

По ее словам, особое впечатление на нее произвел ответ Президента Ильхама Алиева на вопрос Дмитрия Гордона о позиции Баку по Украине.

"Очень было приятно и важно слышать слова Президента Алиева в ответ на вопрос Дмитрия Гордона по поводу Украины и его позиции по Украине. Он подтвердил еще раз и подчеркнул, что Азербайджан помогает Украине, не просто поддерживает словами, он помогает Украине. Эта помощь идет, более того, и на уровне государства, и на уровне частного бизнеса", - сказала она.

Говоря о Карабахе, Бацман отметила масштабные преобразования, произошедшие в регионе за последние годы.

"В прошлый раз меня Карабах потряс, потому что когда в 2020 году Азербайджан освободил свои территории, там были руины, ничего не было. Но уже в 2025 году там была такая цивилизация. И вот еще один год всего прошел. Это потрясающе. Карабах сегодня - это супермодные, суперновые скоростные трассы. Горная местность, длинные тоннели, современная инфраструктура. Это, ну, Дубай, но только лучше", - отметила она.

Она также обратила внимание на государственную программу возвращения жителей на освобожденные территории.

"Люди, которые вынужденно бежали из Карабаха, возвращаются. Государство строит им дома, предоставляет то, что они потеряли. У них есть льготы, создаются условия для работы, зарплаты в восстанавливаемом Карабахе по ряду специальностей выше, чем даже в Баку. Учителя получают более высокую зарплату. Эта государственная политика прекрасна, потому что она приводит в итоге к процветанию", - добавила Бацман.

Источник: Day.Az