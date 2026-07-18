Атака на судно Atlas Bey у Одессы: тело погибшего азербайджанского капитана везут на родину

Тело капитана гражданского торгового судна Atlas Bey Самеда Насруллаева, погибшего в результате атаки беспилотника у побережья Одессы, отправлено в Азербайджан.

Отправка тела на родину состоялась 17 июля в рамках консульских мероприятий и координационных работ, проведенных посольством Азербайджана в Украине. В внешнеполитическом ведомстве выразили соболезнования родным и близким погибшего моряка.

Напомним, что 14 июля гражданское торговое судно Atlas Bey, принадлежащее турецкой компании Okean Maritime, подверглось атаке дрона у побережья Одессы. На борту находились 11 граждан Азербайджана, один из которых — капитан судна Самед Насруллаев — погиб. При содействии азербайджанской дипмиссии в Киеве 15 июля через Молдову были эвакуированы и отправлены на родину 10 выживших членов экипажа. Тело погибшего капитана было обнаружено и доставлено в Одессу днем позже, 16 июля.

Источник: МИД Азербайджана