Потенциал Азербайджана как «средней державы» и контуры будущего Южного Кавказа

Гюльшен Пашаева

Депутат Милли Меджлиса Азербайджанской Республики,

член правления Центра анализа международных отношений

Прошедший под лозунгом «Миссия медиа в продвижении мира: восстановление правды и возрождение доверия» IV Шушинский глобальный медиафорум стал не просто крупным экспертным событием, но и яркой демонстрацией интеллектуального и внешнеполитического потенциала современного Азербайджана.

Сегодня Шушинская площадка все больше воспринимается международным сообществом как традиционное пространство для открытого диалога экспертов и журналистов из многих стран мира, обозначив контуры новой региональной и глобальной повестки, свободной от дезинформации и навязанных извне нарративов. В то же время, город Шуша, превратившийся из зоны разрушений в цветущий центр международной дипломатии, наглядно показывает участникам форума масштабы созидательной работы на освобожденных территориях, включая возрождение сел и ускоренное строительство современной инфраструктуры.

Особое значение этому форуму придает участие в его работе Президента Азербайджанской Республики И.Алиева. В этот раз, отвечая на один из многочисленных вопросов, Президент Азербайджана поделился своим видением того, почему Азербайджан воспринимается многими экспертами как самостоятельная средняя держава. Он отметил, что, несмотря на то, что пока нет единого критерия, позволяющего отнести ту или иную страну к категории средних держав, по его мнению, этот «термин означает признание потенциала страны, ее способности отстаивать свои национальные интересы независимо от того, что думают или делают крупные державы, а также готовности задействовать весь свой потенциал, если кто-либо попытается нанести ей ущерб». Добавив, что в этот список входит и обороноспособность, которая демонстрируется как на военных парадах, так и на поле боя, он также особо выделил такие факторы как «способность влиять – одним лишь словом или заявлением – на события, происходящие за пределами собственных границ» и «ответственность за происходящее внутри страны и в определенной степени ответственность за весь регион».

Стоит упомянуть, что в мировой практике классическими примерами средних держав традиционно считаются такие государства, как Канада, Австралия и Норвегия, которые во второй половине XX века выстроили модель «нишевой дипломатии», приобретя статус миротворцев и авторов глобальных гуманитарных инициатив. В XXI веке этот клуб пополнили так называемые «новые средние державы» Глобального Юга и Евразии, среди которых эксперты отмечают Казахстан, который закрепил за собой статус медиатора, благодаря многовекторной дипломатии и предоставлению площадки для сложнейших международных переговоров.

Выступление Президента Ильхама Алиева на открытии Шушинского форума подтвердило, что Баку де-факто тоже закрепил за собой этот статус. Обладая диверсифицированной экономикой, мощным энергетическим базисом и непререкаемым авторитетом после полного восстановления государственного суверенитета, Азербайджан стал еще эффективнее противостоять давлению со стороны глобальных центров силы, предлагая международному сообществу модель прагматичного суверенитета, исключающую слепое следование в фарватере чужих геополитических интересов.

Материальное измерение этого статуса неразрывно связано с уникальным географическим положением Азербайджана и его природными ресурсами. Страна утвердилась в качестве ключевого и предсказуемого партнера в обеспечении энергетической безопасности европейского пространства, планомерно расширяя поставки природного газа в государства Центральной и Южной Европы, включая Германию и Австрию. Параллельно с этим Баку выступает центральным хабом в развитии Среднего коридора (Транскаспийского международного транспортного маршрута), связывающего природные богатства и производственные мощности Азии с европейскими рынками. Конвертация географического положения в трансрегиональные логистические и энергетические проекты создает прочную сеть взаимозависимости между Азербайджаном и ведущими экономиками мира, что делает любые попытки внешней изоляции региона неэффективными и экономически невыгодными для самих глобальных акторов.

Как известно, исторически Кавказ часто рассматривался внешними силами как «шахматная доска» для прокси-противостояний, что искусственно консервировало конфликты и разделяло народы. Современная позиция официального Баку заключается в том, что все внутренние вопросы Южного Кавказа должны решаться исключительно государствами самого региона. Касаясь этой темы, Президент Азербайджана И.Алиев во время IV Шушинского глобального медиафорума, в частности отметил, что Южным Кавказ еще не консолидирован как регион, он не интегрирован ни политически, ни экономически, ни транспортно. По его мнению, в свое время Азербайджан не дал вовлечь себя в геополитические интриги, не позволил никому из внешних игроков использовать его в своих целях, либо против других стран. Он добавил, что теперь то же самое предстоит сделать и нашим соседям, причем не на словах, а на деле, и самое главное, чтобы все, кто хотят сотрудничать, исходили в первую очередь из того, что это должен быть регион мира, взаимодействия, полностью свободный от геополитической конкуренции.

Таким образом, сегодня попытки внерегиональных игроков навязать свое посредничество или попытки доминировать в региона наталкиваются на жесткое и аргументированное противодействие азербайджанской дипломатии, которая выступает за формирование на Южном Кавказе такой региональной конфигурации, в которой ни один центр силы не был бы способен монополизировать свое влияние.

Кстати, отказ от навязанного извне посредничества уже доказал свою состоятельность на практике. Именно прямой двусторонний диалог между Азербайджаном и Арменией без участия третьих сторон позволил достичь реального прогресса в вопросах демаркации границ и мирного урегулирования. Такой подход открывает путь к созданию инклюзивной региональной системы безопасности, где экономические выгоды от совместных транспортных и торговых проектов перевесят любые реваншистские настроения.

В заключении отметим, что потенциал Азербайджана как средней державы, основанный на абсолютном суверенитете, экономической незаменимости и способности генерировать мирные инициативы, сегодня выступает главным гарантом того, что в будущем Южный Кавказ может иметь все шансы окончательно избавиться от бремени геополитической конкуренции и стать безопасным, процветающим мостом между цивилизациями.