Госдума разрешила через суд запрещать возвращение иностранных компаний в Россию

Государственная дума приняла закон, который вводит основания для лишения иностранных инвесторов, вышедших из российского бизнеса после февраля 2022 года, права на обратный выкуп долей и акций в капиталах компаний.

Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что с принятием этого закона зарубежные компании смогут вернуться на российский рынок исключительно через суд.

Закон также позволяет начать судебное разбирательство независимо от того, обращался ли иностранный инвестор с требованием реализовать право обратного выкупа.

Новые нормы коснутся только тех сделок, которые были заключены с инвесторами, связанными с недружественными России странами, подконтрольными им зарубежными структурами, а также российскими компаниями, находящимися под их контролем.

После того, как Россия начала специальную военную операцию на Украине, многие западные компании, такие как McDonald's, The Coca-Cola Export Corporation, Nike Inc, Adidas AG, Inditex S.A. (Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka), приняли решение приостановить свою работу в РФ или полностью покинуть российский рынок.