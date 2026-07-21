Трамп допустил участие Сирии в борьбе с «Хезболла» в Ливане

Сирия могла бы направить свои войска в Ливан для борьбы с шиитским движением «Хезболла», заявил президент США Дональд Трамп.

«Мы очень хорошо ладим с президентом Сирии, он отлично справляется. Я бы не удивился, если бы этот джентльмен занялся подобной работой, — сказал он журналистам на встрече с президентом Ливана Джозефом Ауном в Белом доме, отвечая на вопрос о поддержке подобной идеи. — Он [сирийский президент] хотел бы вмешаться и сделать что-то с «Хезболлах».

Американский лидер также выразил убеждение в том, что подобные меры «были бы крайне эффективными».