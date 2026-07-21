Компания Нигяр Фархад по обучению за рубежом столкнулась с волной жалоб от клиентов

Растет число жалоб на компанию по обучению за рубежом, которой руководит известная телеведущая Нигяр Фархад.

Как сообщает Lent.az, клиентов еще больше обеспокоило то, что компания «AİD Group» несколько дней назад приостановила свою деятельность.

В основном речь идет о студентах и родителях, которые внесли оплату за обучение за границей. Сейчас, по их словам, они не могут получить никакого ответа от компании. Они утверждают, что заключали официальные договоры с Нигяр Фархад и производили оплату, однако теперь не могут найти ни ее, ни кого-либо из представителей компании, кто мог бы дать объяснения.

Телеведущая, которая всегда была активна в социальных сетях, фактически исчезла уже около 15 дней. Она не публикует никаких сообщений и не дает комментариев по поводу происходящего. Более того, сегодня появились утверждения о том, что она якобы покинула страну.

Как сообщает Qafqazinfo, основателем «AİD Group» является Нигяр, однако директором и основным ответственным лицом компании выступает ее мать Арзу Алиева. Кроме того, супруг Нигяр также входит в руководство компании. Причиной приостановки деятельности стало начавшееся расследование со стороны правоохранительных органов. По имеющимся данным, на основании поступивших жалоб были допрошены Нигяр Фархад и ее мать.

Именно после этого офисы «AİD Group» были закрыты, а компания сообщила о временной приостановке работы. В настоящее время расследование продолжается.

В самой «AİD Group» никто не дает комментариев по поводу ситуации. Телефоны Нигяр и ее матери также недоступны. Пока не сообщается, какие именно нарушения были допущены в деятельности компании и каков размер ущерба, причиненного гражданам.