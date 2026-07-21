Трамп разрешил экс-чиновникам раскрыть информацию об НЛО

Президент США Дональд Трамп поручил федеральным ведомствам отменить соглашения о неразглашении, заключенные с бывшими госслужащими и подрядчиками, которые сотрудничали с американскими властями в расследованиях по теме неопознанных летающих объектов (НЛО) и неопознанных аномальных явлений.

Об этом сообщает телеканал Fox News.

«Президент Трамп недавно отдал распоряжение Военному министерству и разведывательному сообществу позволить бывшим госслужащим или подрядчикам, которые обладают актуальной информацией о раскрытии неопознанных аномальных явлений, встретиться с уполномоченными представителями правительства <...> и аннулировать свои соглашения о неразглашении», — приводит телеканал слова неназванного высокопоставленного представителя американской администрации.

Другой американский чиновник отметил, что подобный шаг не представляет собой «указ о рассекречивании» и позволяет упомянутым людям раскрывать имеющуюся у них информацию только через правительственные каналы.