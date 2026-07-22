Зеленский отправил Сырского в отставку и назначил нового главкома ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский уволен с занимаемой должности.

Об этом в обращении в своем Telegram-канале заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

"Новым Главнокомандующим Вооруженных сил Украины станет Михаил Драпатый...Я благодарен Александру Сырскому и каждому нашему воину за сильные фронтовые позиции Украины. Говорили сегодня с Сырским и Андреем Гнатовым о дальнейших форматах службы и правильной передаче дел", - сказал он.