В Ясамальском районе Баку будут локальные перебои со светом

У абонентов на некоторых улицах в Ясамальском районе Баку будут перебои в подаче электроэнергии.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на ОАО "Азеришыг".

Согласно информации, на время ремонтно-ревизионных работ с 10:00 до 13:00 будут введены ограничения на подачу электроэнергии на улицах Мехмана Буниятзаде, Измир, Эльдара Агаева, Мухаммеда Хиябани, Аждара Агаева, Чухурсад, а также на части массива Алатава-1.

"После завершения работ указанные территории будут обеспечены более качественной и стабильной электроэнергией", - указали в "Азеришыг".