СМИ: Трамп намерен продолжать конфликт с Ираном, несмотря на риск

Президент США Дональд Трамп демонстрирует настрой на продолжение конфликта с Ираном, несмотря на то, что это вызывает недовольство многих американцев и осложняет для республиканцев ситуацию перед выборами в Конгресс.

Об этом говорится в статье, опубликованной в газете Politico.

Хотя Трамп в июне признал, что не уверен, нравится ли американцам продолжение войны и расширение ее масштабов, некоторые соратники президента говорят, что Тегеран недооценивает его готовность идти на политический риск, отмечается в публикации. В ней приводится мнение бывшего американского спецпредставителя по Сирии Джеймса Джеффри, который, в частности, ранее был послом США в Ираке и Турции. Как он полагает, у Трампа «нет выбора», кроме как продолжать конфликт. «Он предложил компромисс.

Он не станет сдаваться, даже если проиграет на выборах», — добавил Джеффри, имея в виду возможность ослабления позиций республиканцев по итогам промежуточных выборов в Конгресс в ноябре.

Издание также приводит мнение источника, «близкого к Белому дому». По его мнению, из-за гибели нескольких американских военных на прошлой неделе «на Трампа усилится давление с тем, чтобы он дал жесткий ответ».

«Хорошим показателем того, что он намерен делать, является огромный запрос Конгрессу на оборонные нужды [со стороны вашингтонской администрации]. Он [Трамп] хочет быть уверен в том, что у США имеется более чем достаточно возможностей для проведения любых операций в будущем», — добавил источник.

Вместе с тем, как отмечается в материале, соратники американского лидера «опасаются, что у президента быстро заканчиваются возможности вывода США из непопулярного и затратного конфликта перед промежуточными выборами». «Именно так выглядит трясина», — отметил один из источников. В статье констатируется, что республиканцы «обеспокоены экономическим влиянием войны на обычных американцах перед выборами, на которых, как ожидается, ключевую роль будут играть вопросы, касающиеся повседневных расходов».