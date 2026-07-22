Сотрудники МЧС спасли двух человек, тонувших в Каспийском море

Два человека столкнулись с угрозой утопления в море в неохраняемых зонах в посёлке Нардаран Сабунчинского района Баку и в посёлке Г.З.Тагиева города Сумгайыт.

Об этом 1news.az сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

В связи с поступившей информацией на место происшествия были незамедлительно направлены водолазы-спасатели Государственной службы по надзору за маломерными судами и спасения на водах МЧС.

Благодаря проведённым оперативным спасательным операциям Джафар Ализаде (1997 г.р.), находившийся в посёлке Нардаран на расстоянии 2 км от ближайшего водно-спасательного пункта, и Джейхун Гулиев (1996 г.р.), находившийся в посёлке Г.З.Тагиева на расстоянии 300 м от ближайшего водно-спасательного пункта, были спасены водолазами-спасателями и доставлены в безопасную зону.