 В Италии нашли одну из крупнейших партий кокаина, 770 кг спрятали в бананах | 1news.az | Новости
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В Италии нашли одну из крупнейших партий кокаина, 770 кг спрятали в бананах

First News Media08:50 - Сегодня
В Италии нашли одну из крупнейших партий кокаина, 770 кг спрятали в бананах

Итальянская финансовая полиция и таможенная служба провели масштабную спецоперацию в порту Вадо-Лигуре, конфисковав 770 килограммов кокаина.

Рыночная стоимость партии оценивается примерно в 250 миллионов евро. Об одной из крупнейших партий кокаина сообщило издание RMF 24.

Наркотики высочайшей степени очистки были искусно спрятаны среди банановых поддонов внутри рефрижераторного контейнера, прибывшего из Эквадора. Контрабандисты рассчитывали на маскировку фруктами, но бдительность сотрудников правопорядка сорвала их планы.

Это изъятие стало одной из крупнейших антинаркотических операций в порту за последние годы и серьезным ударом по евротрафику. Всего тремя неделями ранее в том же Вадо-Лигуре службы перехватили еще 340 кг кокаина. В ответ на участившиеся случаи власти обещают кардинально усилить портовый контроль.

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