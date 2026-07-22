 AP: потери США в войне с Ираном превысили 500 раненых | 1news.az | Новости
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AP: потери США в войне с Ираном превысили 500 раненых

First News Media09:43 - Сегодня
AP: потери США в войне с Ираном превысили 500 раненых

Количество раненых американских военнослужащих в ходе военных действий США против Ирана выросло до более чем 500, сообщает Associated Press со ссылкой на информированный источник.

Это превышает официальные данные Пентагона, согласно которым ранения получили 482 военнослужащих.

Накануне пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл сообщил, что за последние две недели в ходе проведения военных операций США против Ирана ранения различной степени тяжести получили почти 100 американских военных.

На данный момент погибли в общей сложности 18 американских военнослужащих.

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