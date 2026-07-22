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Общество

МЧС Азербайджана заблокировало работу 6 лифтов из-за угрозы безопасности

Фаига Мамедова10:12 - Сегодня
МЧС Азербайджана заблокировало работу 6 лифтов из-за угрозы безопасности

Государственное агентство по безопасному ведению работ в промышленности и горно-шахтному надзору Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) продолжает принимать необходимые меры в пределах своих полномочий по обеспечению безопасности в промышленности и при проведении горно-шахтных работ.

В рамках этих мероприятий инспекторы Агентства провели плановую проверку 6 лифтов в жилом доме, принадлежащем ЖСК «Qayğı», расположенном по адресу: город Баку, Хатаинский район, улица Джейхуна Гасанова.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Пресс-службу МЧС, в ходе проверки было установлено, что лифты эксплуатировались с нарушением соответствующих требований безопасности и представляли угрозу для жизни и здоровья людей.

Учитывая вышесказанное, эксплуатация лифтов была приостановлена, а перед ЖСК «Qayğı» поставлен вопрос об устранении выявленных нарушений требований технической безопасности.

Кроме того, был составлен соответствующий акт. Представителю предприятия было разъяснено, что эксплуатация лифтов будет возможна только после устранения нарушений, а также что ЖСК несет юридическую ответственность за возможные аварии и несчастные случаи, которые могут произойти при эксплуатации данных устройств без соблюдения соответствующих норм.

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