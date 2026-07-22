 Мэр Нью-Йорка Мамдани признал, что не сможет арестовать Нетаньяху по ордеру МУС | 1news.az | Новости
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Мэр Нью-Йорка Мамдани признал, что не сможет арестовать Нетаньяху по ордеру МУС

First News Media10:45 - Сегодня
Мэр Нью-Йорка Мамдани признал, что не сможет арестовать Нетаньяху по ордеру МУС

Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани признал, что у города нет полномочий, которые позволили бы задержать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по ордеру Международного уголовного суда (МУС).

"Совершенно очевидно, что у нас нет собственных юридических полномочий для исполнения этого ордера [Международного уголовного суда]. Тем не менее федеральное правительство обладает такими полномочиями, и я призываю его присоединиться к МУС и исполнить этот ордер", — сказал Мамдани в видеоролике, опубликованном в X.

Ранее мэр Нью-Йорка заявлял, что правовой департамент города изучает возможности для ареста Нетаньяху по ордеру МУС в случае его визита для участия в высокой неделе ГА ООН в сентябре. В ответ на это президент США Дональд Трамп подчеркнул, что никто и ни в какой форме не сможет задержать Нетаньяху во время его поездок в США.

В ноябре 2024 года МУС выдал ордера на арест Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта по обвинениям в военных преступлениях и преступлениях против человечности в связи с конфликтом в секторе Газа.

Израиль и США юрисдикцию суда не признают.

Источник: ТАСС

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