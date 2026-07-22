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Во Франции некоторых чиновников отстранили от работы после тестов на наркотики

First News Media11:12 - Сегодня
Во Франции некоторых чиновников отстранили от работы после тестов на наркотики

Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню распорядился отстранить от работы некоторых чиновников, чьи тесты на наркотики оказались положительными.

"Да, после положительных тестов на наркотики", - заявил он в интервью журналу Paris Match в ответ на соответствующий вопрос, не уточнив, сколько госслужащих были отстранены и из каких ведомств.

Глава правительства пообещал, что проверка на наркотики среди чиновников продолжится, и выразил надежду на то, что следующий премьер также будет держать этот вопрос под контролем. Он пояснил, что принял решение о проведении проверок, чтобы подать пример, но также и из-за "уязвимости" органов власти.

"Члены министерских аппаратов и большинство высокопоставленных чиновников имеют доступ к чрезвычайно конфиденциальной информации. Употреблять наркотики - значит быть уязвимым", - подчеркнул он.

О проведении обязательных тестов на запрещенные вещества среди сотрудников правительства республики впервые сообщила газета Le Parisien в середине июня. По ее данным, Лекорню поручил министрам провести внезапные проверки среди сотрудников своих ведомств, тогда как непосредственно в офисе премьера такие тесты были осуществлены еще в начале месяца. Помимо министерств проверки должны были затронуть также всех чиновников, которые назначаются по решению совета министров. Однако правительство заявило, что не будет публиковать результаты, ссылаясь на защиту частной жизни чиновников.

По информации газеты Le Monde, еще до массовых проверок несколько чиновников были отстранены в начале года, среди них один из советников самого Лекорню. Второй известный случай связан с высокопоставленным сотрудником администрации столичного региона Иль-де-Франс, который после некоторого перерыва был назначен на должность в Генеральное управление государственных финансов при Министерстве экономики и финансов Франции.

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