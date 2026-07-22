Начальник склада ГСМ одной из частей Минобороны Армении обвиняется в хищении дизтоплива

Начальник склада горюче-смазочных материалов одной из воинских частей в Армении обвиняется в хищении дизтоплива, сообщает Антикоррупционный комитет.

По данным следствия, должностное лицо в 2026 году договорилось с рабочим-водителем воинской части о вывозе дизельного топлива с территории воинской части.

Топливо было вывезено с территории части и позже обнаружено сотрудниками военной полиции.

Обоим лицам предъявлено обвинение в хищении, они признали вину и дали признательные показания.

Следствие завершено, материалы направлены в суд.